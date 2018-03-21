Подозреваемый в краже в Москве получил ранение при сопротивлении полицейским

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в краже, пытавшийся отобрать пистолет у полицейского, а также двое его подельников задержаны на Косинском шоссе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня около 05:00 на Косинском шоссе в Москве трое подозреваемых в краже имущества из автомобиля оказали полицейским активное физическое сопротивление при задержании, а один из них попытался завладеть огнестрельным оружием сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

По данным МВД, полицейский, в соответствии с законом "О полиции", применил табельное оружие, подозреваемый был ранен, ему была оказана медицинская помощь.

"По данному факту проводится проверка. Похищенное имущество изъято. Соучастники преступления доставлены в отдел полиции. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в МВД.