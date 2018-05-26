Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроется до понедельника

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В течение субботы и воскресенья будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 28 мая в 05:30", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

В пресс-служб ГУП "Мосгортранс" в свою очередь сообщили, что на время закрытия участка "голубой" ветки метро 26 и 27 мая с 05:00 утра до 02:00 ночи будут курсировать бесплатные компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2.

Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" с остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Станции наземного участка Филевской линии метро были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. К настоящему времени завершена реконструкция вестибюлей "Кутузовской". Строители отремонтировали четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая". Кроме того, близится к завершению реконструкция пассажирской зоны на станциях "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк" и "Багратионовская".

"Помимо ремонта платформ и вестибюлей необходимо обновить пути. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филевской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни", - добавили в пресс-службе.