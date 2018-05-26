Главные новости
В РоссииМинобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволеныВ миреНидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17ЭкономикаГреф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"
Москва

Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроется до понедельника

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В течение субботы и воскресенья будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 28 мая в 05:30", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

В пресс-служб ГУП "Мосгортранс" в свою очередь сообщили, что на время закрытия участка "голубой" ветки метро 26 и 27 мая с 05:00 утра до 02:00 ночи будут курсировать бесплатные компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2.

Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" с остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Станции наземного участка Филевской линии метро были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. К настоящему времени завершена реконструкция вестибюлей "Кутузовской". Строители отремонтировали четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая". Кроме того, близится к завершению реконструкция пассажирской зоны на станциях "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк" и "Багратионовская".

"Помимо ремонта платформ и вестибюлей необходимо обновить пути. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филевской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни", - добавили в пресс-службе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
 Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
 Мужчина взял в заложники трех человек на востоке МосквыМужчина взял в заложники трех человек на востоке Москвы
Преступник удерживает семью, которая проживает в соседней комнате квартирыПодробнее
 Погибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подростокПогибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подросток
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийстваПодробнее
Журналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра МосквыЖурналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы
Своей целью он ставит борьбу за ценности - "любовь и свободу"Подробнее
 Удальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых силУдальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых сил
Ими стали четыре члена партии КПРФ и представитель "Левого фронта"Подробнее
 В московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человекВ московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человек
По данным корреспондента "Интерфакса", одни его участники надели тематические костюмы, другие взяли с собой домашних питомцевПодробнее
 Boeing 737 сел во "Внуково" на одном работающем двигателеBoeing 737 сел во "Внуково" на одном работающем двигателе
Отказ двигателя вынудил командира экипажа развернуть самолет и вернуться в аэропортПодробнее
 У посольства Украины в Москве собралась акция в поддержку журналиста ВышинскогоУ посольства Украины в Москве собралась акция в поддержку журналиста Вышинского
Поддержать его пришли Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Эрнест Мацкявичюс и другиеПодробнее
 Мосгордума приняла закон о возможности голосования на выборах мэра вне МосквыМосгордума приняла закон о возможности голосования на выборах мэра вне Москвы
Новая система заработает уже осеньюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволеныВ миреНидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17ЭкономикаГреф принес извинения Миллеру за отчет аналитика Sberbank CIB по "Газпрому"КультураПолиция Нью-Йорка арестовала Харви ВайнштейнаВ РоссииГлава МЧС по Кемеровской области задержан за растрату и халатностьВ РоссииКудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигром

Путин осудил давление на Турцию в вопросе приобретения российских С-400

Президент РФ считает, что попытки давления делают Эрдогана только сильнее Подробнее

Президенты России и Японии обсудят проблематику мирного договора

Возможной причиной пожара в колонии в Татарстане назвали неосторожное обращение с огнем

Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактам

Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактамПрезидент России отметил, что санкции Запада демонстрируют разрушение системы сотрудничества, которая создавалась десятилетиями Подробнее

Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроется до понедельника

Лидер "Хезболлы" заявил о нежелении вести войну с Израилем

Однако в случае конфликта движение одержи победу, отметил Насролла Подробнее

Инвесторы донесли до Путина беспокойство из-за законопроекта об ответных мерах на санкции

Президент уверил в отсутствии опасности для инвестиций Подробнее

Илон Маск попытался купить занятый украинским изданием интернет-домен

Илон Маск попытался купить занятый украинским изданием интернет-доменМиллиардеру пришлось приобрести созвучный со словом Pravda домен Подробнее

Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2

При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газа Подробнее

Более 80 человек пострадали в ходе акций протеста на границе сектора Газа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru