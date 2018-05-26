В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве.

"25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь осведомленный источник пояснил, что речь идет о картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - рассказала представитель МВД.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы (УВД по ЦАО) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей), добавила она.

Представитель полиции рассказала, что "мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ".

A post shared by Эндже (@endzhik22) on May 15, 2018 at 7:29am PDT

Историческая справка:

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы.

Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее, более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.

С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.