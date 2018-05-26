Атмосферное давление в Москве установило рекорд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уровень атмосферного давления на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ поднялся до рекордных 1016,2 Гпа (762,2 мм рт. ст.), сообщает сайт "Метеоновости".

Таким образом, был обновлен максимум дня по атмосферному давлению. Прежний рекорд 26 мая был установлен в 1992 году, когда давление выросло до 1012,3 Гпа (759,3 мм рт. ст.).

По прогнозам синоптиков, в воскресенье давление в столице немного снизится, однако останется достаточно высоким - 758 мм рт. ст.

В субботу днем температура воздуха в Москве не поднимется выше 20-22 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 21-23 градусов, не исключены небольшие дожди.