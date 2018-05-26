Что произошло за день: суббота, 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Полиция задержала мужчину, который накануне повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Злоумышленник задержан на 72 часа, он заявил, что выпил в буфете водки, возмутился содержанием картины и повредил ее столбиком ограждения. В галерее сообщили, что полотну нанесен серьезный урон, его сняли с экспозиции. Восстановление займет длительное время. Ущерба оценивают в 500 тыс. рублей. Между тем, источник сообщает, что стекло картины не было защищено антивандальной пленкой.

- Сергей Собянин объявил, что намерен баллотироваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года.

- Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что может окончательно уйти из Российского футбольного союза через три-четыре месяца.

- Уровень атмосферного давления на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ поднялся до 762,2 мм рт. ст., побив рекорд 26 мая в 1992 года (759,3 мм рт. ст.).

- Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении.