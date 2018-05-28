Москва

Глава профильного думского комитета предложил признать Москву городом-курортом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в правительство с предложением инициировать процедуру признания Москвы городом-курортом.

Депутат напомнил, что год назад при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. "Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта", - сказал Дегтярев журналистам.

По его словам, одним из таких рычагов является применение на практике законодательства о курортах. "Для этого нужно инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века еще при нашей жизни. А проведение чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, так что повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется", - сказал Дегтярев.

Глава комитета Госдумы также отметил, что Москва-река может стать главной природной зоной отдыха.

"Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура", - считает глава комитета.

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Теги: Госдума, Москва, Михаил Дегтярев
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