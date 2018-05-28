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Москва

В четверг в Москву придет резкое похолодание со штормовым ветром

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе в первой половине начавшейся недели ожидается теплая погода, которая в четверг сменится резким похолоданием.

"Во вторник днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, в ночь на среду температура не опустится ниже 11-13 градусов. 30 мая температура в дневные часы составит 26-28 градусов жары, однако затем придет резкое похолодание, которое будет сопровождаться штормовым ветром", - сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в понедельник.

Западный ветер в среду сменится на ветер северных направлений, порывы которого будут достигать 22 метров в секунду. В четверг днем температура будет уже не выше 13-15 градусов, скорость северного ветра при порывах достигнет 13-18 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, в первый день лета воздух не прогреется выше 8-13 градусов, ночью ожидается от 0 до плюс 5, в субботу днем 11-16 градусов, в воскресенье до плюс 18-23 градусов.

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Теги: Москва, Гидрометцентр
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