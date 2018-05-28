Главные новости
В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныВ РоссииРоскомнадзор потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreВ РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Москва

Мусорный полигон "Съяново" загорелся в Подмосковье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Серпуховском районе Подмосковья загорелся полигон "Съяново", сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Полигон "Съяново" загорелся (...). Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов соберет комиссию по ЧС в связи с этим", - сказал Коган журналистам.

Он отметил, что полигон находится на муниципальной земле Серпуховского района.

По словам министра, оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время будет определено, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов, добавил Коган.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Серпухова, 28 мая на территории полигона ТБО "Съяново-1" были зафиксированы многочисленные очаги возгораний и задымление всего южного склона.

Полигон "Съяново" был закрыт в октябре 2017 года, когда Минэкологии не продлило лицензию ООО "Первая Гильдия" в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически возникали возгорания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область, Съяново
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
 Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
 Мужчина взял в заложники трех человек на востоке МосквыМужчина взял в заложники трех человек на востоке Москвы
Преступник удерживает семью, которая проживает в соседней комнате квартирыПодробнее
 Погибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подростокПогибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подросток
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийстваПодробнее
 Журналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра МосквыЖурналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы
Своей целью он ставит борьбу за ценности - "любовь и свободу"Подробнее
 Удальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых силУдальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых сил
Ими стали четыре члена партии КПРФ и представитель "Левого фронта"Подробнее
 В московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человекВ московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человек
По данным корреспондента "Интерфакса", одни его участники надели тематические костюмы, другие взяли с собой домашних питомцевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныВ РоссииРоскомнадзор потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreВ РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ РоссииСуд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"В миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ РоссииГлава Якутии ушел в отставку

"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"

Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрд Подробнее

Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет

En+ попросил ради контрагентов освободить энергокомпании группы от раскрытия

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовПо данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливо Подробнее

В "Сумме" опровергли арест счетов компании

Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны

Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныПо информации журналистов, бизнесмен уже купил особняк в Тель-Авиве и открыл счет в банке Подробнее

Прокурор назвал доказанной вину членов "банды GTA"

"ВИМ-Авиа" погасила 170 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками

В O1 Group не стали комментировать сообщение об отъезде Бориса Минца в Лондон

Братьев Магомедовых оставили под арестом до августа

Утечка серной кислоты на железнодорожной станции в Пскове ликвидирована

Германия вернет Великому Новгороду семь вывезенных в годы войны книг 18-го века

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru