Юго-Восточную хорду в Москве свяжут с Третьим транспортным кольцом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Юго-восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и в дальнейшем свяжется с Третьим транспортным кольцом, сообщила во вторник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Перспективной схемой размещения магистралей Генплана Москвы предусмотрено строительство новой трассы - Юго-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и связки этой хорды с Третьим транспортным кольцом. В рамках строительства этой магистрали также запланировано возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе", - рассказала Княжевская.

По ее словам, хорда восполнит дефицит поперечных связей в этом секторе города, территория которого разобщена как естественными, так и искусственными преградами. "Эта магистраль обеспечит транспортные связи районов центральной и периферийной частей города между собой, а также с новыми территориями столицы", - отметила Княжевская.

Председатель Москомархитектуры напомнила, что сейчас на юго-востоке ведется строительство моста от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, участка Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта, идет реконструкция Бесединской транспортной развязки на 20-м км МКАД, возводится путепровод над Малым кольцом Московской железной дороги, который соединит улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной улицей.

"Также в перспективе будет проведена реконструкция Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД, трех участков МКАД, 2-го Грайвороновского проезда", - сообщила Княжевская.

В рамках недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что протяженность этой дороги может составить около 40 км. "Говорить о стоимости пока рано. Тем не менее, на мой взгляд, это перспективная идея", - отметил Собянин.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что сроки строительства Юго-Восточной хорды в Москве будут определены в конце этого лета. "В конце лета мы будем обсуждать Адресно-инвестиционную программу на ближайшую трехлетку. Тогда же и рассмотрим возможность, перспективные сроки строительства новой Юго-восточной хорды", - сказал Хуснуллин.