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Собянин рассказал о строительстве нового вокзала в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Строительство крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) ведется на пересечении Рязанского проспекта и МЦК, со временем здесь может открыться новый железнодорожный вокзал, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Рязанском проспекте через год-два будут открыты две станции метро с общим названием "Нижегородская". Первая - в составе Кожуховской линии, вторая - в составе Большой кольцевой. Здесь же можно будет перейти и на МЦК. Платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом", - рассказал Собянин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.

По словам мэра, в одном месте сойдутся четыре линии метро, поезда МЦК и пригородного сообщения.

"Получится уникальный пересадочный узел. Возможно, он станет крупнейшим в Москве", - подчеркнул Собянин.

Мэр пояснил, что на этом развитие ТПУ не остановится. "Когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на Карачарово. В Москве появится еще один вокзал", - добавил Собянин.

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Теги: Москва, Сергей Собянин
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