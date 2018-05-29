Москва

Более половины москвичей остались довольны работой Собянина на посту мэра

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Более половины жителей российской столицы положительно оценивают деятельность действующего мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

На вопрос социологов о впечатлении, сложившемся о деятельности мэра Москвы, 44% респондентов ответили, что оно "хорошее", а 9% опрошенных сказали, это впечатление от работы Собянина - "очень хорошее".

О негативном впечатлении от работы мэра сообщили 9% москвичей, при этом 3% респондентов сказали, что это впечатление "очень плохое", и 6% - "плохое".

В свою очередь, более трети опрошенных (39%) сообщили, что у них "среднее" впечатление от деятельности нынешнего мэра.

Среди коренных москвичей положительно оценивают деятельности мэра 44% (37% - хорошо, и 7% - очень хорошо), а среди опрошенных, проживающих в столице 11 лет и дольше, удельный доля положительных оценок выше - 60% (47% - хорошо и 13% - очень хорошо).

По результатам опроса, С.Собянин вошел в "пятерку" политиков, пользующихся у москвичей наибольшим доверием, уступая президенту РФ Владимиру Путину (53%), главе МИД Сергею Лаврову (15%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и министру обороны Сергею Шойгу (по 14%).

На предстоящих выборах столичного градоначальника в сентябре этого года, по данным социологов "Левада-центра", 54% опрошенных москвичей настроены придти на избирательные участки. При этом 29% респондентов ответили "совершенно точно, будут голосовать на выборах", а четверть москвичей - "скорее всего, буду голосовать".

Более четверти опрошенных сообщили, что не настроены приходить на избирательные участки. При этом 15% респондентов сказали, что уверены в том, что не будут голосовать, а 13% выразили сомнение, что проголосуют.

14% респондентов сообщили социологам, что не знают, будут голосовать или нет.

Социологи отмечают, что, по данным опроса, в случае если выборы мэра Москвы состоялись бы в ближайшее воскресенье, то за Собянина проголосовали бы 34% опрошенных.

Опрос был проведен 20 апреля - 3 мая текущего года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сергей Собянин, Левада-центр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
 Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
 Мужчина взял в заложники трех человек на востоке МосквыМужчина взял в заложники трех человек на востоке Москвы
Преступник удерживает семью, которая проживает в соседней комнате квартирыПодробнее
 Погибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подростокПогибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подросток
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийстваПодробнее
 Журналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра МосквыЖурналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы
Своей целью он ставит борьбу за ценности - "любовь и свободу"Подробнее
 Удальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых силУдальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых сил
Ими стали четыре члена партии КПРФ и представитель "Левого фронта"Подробнее
 В московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человекВ московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человек
По данным корреспондента "Интерфакса", одни его участники надели тематические костюмы, другие взяли с собой домашних питомцевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 мая5 фото
28 мая
Фотохроника 28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША решили не расширять санкции против КНДРВ миреДва журналиста стали жертвами урагана "Альберто" в СШАСпортВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета РоссииСпортСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеЭкономика"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны

Израиль сообщил о минометном обстреле со стороны сектора Газа

Всего было выпущено 27 минометных снарядов Подробнее

Цены на московских АЗС стремительно растут уже почти два месяца подряд

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 29 мая снизились

Алиев запустил Южный газовый коридор

Хакеры потребовали от канадских банков BMO и Simplii по $1 млн за данные клиентов

Участок Бережковской набережной в Москве станет односторонним

Сотрудника томской почты уволят за грубое обращение с посылками

Путин не обсуждал в Петербурге с Макрононом Солсбери

Экспорт часов из Швейцарии в апреле подскочил рекордными темпами за пять лет

Юго-Восточную хорду в Москве свяжут с Третьим транспортным кольцом

В Союзе музеев объяснили нападение на картину Репина атмосферой злости в обществе

Более половины москвичей остались довольны работой Собянина на посту мэра

Лечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровлении

Лечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровленииВрачи до сих пор удивляются, как им удалось выжить и восстановиться после нервно-паралитического яда Подробнее

Башкирский театр поставил балет в честь ЧМ-2018

Правительство РФ одобрило соглашение о рынке интеллектуальной собственности СНГ

Росприроднадзор отозвал иск о приостановке деятельности "Восточного порта"

Пожарные спасли детский лагерь и дом престарелых от пожара в Иркутской области

Медведев распорядился использовать наилучшие доступные технологии при перевалке угля

Нефть Brent подорожала до $75,7 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 мая

Первые жертвы "Альберто" в США и продолжение американо-корейских переговоров Подробнее

СМИ узнали о визите высокопоставленного чиновника КНДР в США

Как ожидается, зампред Трудовой партии отправится через Пекин в Нью-Йорк на встречу с госсекретарем США Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru