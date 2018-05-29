Более половины москвичей остались довольны работой Собянина на посту мэра

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Более половины жителей российской столицы положительно оценивают деятельность действующего мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

На вопрос социологов о впечатлении, сложившемся о деятельности мэра Москвы, 44% респондентов ответили, что оно "хорошее", а 9% опрошенных сказали, это впечатление от работы Собянина - "очень хорошее".

О негативном впечатлении от работы мэра сообщили 9% москвичей, при этом 3% респондентов сказали, что это впечатление "очень плохое", и 6% - "плохое".

В свою очередь, более трети опрошенных (39%) сообщили, что у них "среднее" впечатление от деятельности нынешнего мэра.

Среди коренных москвичей положительно оценивают деятельности мэра 44% (37% - хорошо, и 7% - очень хорошо), а среди опрошенных, проживающих в столице 11 лет и дольше, удельный доля положительных оценок выше - 60% (47% - хорошо и 13% - очень хорошо).

По результатам опроса, С.Собянин вошел в "пятерку" политиков, пользующихся у москвичей наибольшим доверием, уступая президенту РФ Владимиру Путину (53%), главе МИД Сергею Лаврову (15%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и министру обороны Сергею Шойгу (по 14%).

На предстоящих выборах столичного градоначальника в сентябре этого года, по данным социологов "Левада-центра", 54% опрошенных москвичей настроены придти на избирательные участки. При этом 29% респондентов ответили "совершенно точно, будут голосовать на выборах", а четверть москвичей - "скорее всего, буду голосовать".

Более четверти опрошенных сообщили, что не настроены приходить на избирательные участки. При этом 15% респондентов сказали, что уверены в том, что не будут голосовать, а 13% выразили сомнение, что проголосуют.

14% респондентов сообщили социологам, что не знают, будут голосовать или нет.

Социологи отмечают, что, по данным опроса, в случае если выборы мэра Москвы состоялись бы в ближайшее воскресенье, то за Собянина проголосовали бы 34% опрошенных.

Опрос был проведен 20 апреля - 3 мая текущего года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.