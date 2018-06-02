Мосгордума дала старт избирательной кампании по выборам мэра

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября было принято на заседании Мосгордумы в субботу.

Это пленарное заседание впервые в истории Мосгордумы состоялась в выходной день. Между тем, на заседании присутствовали 41 из 44 парламентариев.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил на заседании, что решение о назначении даты выборов гордума должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. "Принятие постановления даёт официальный старт избирательной кампании по выборам мэра", - подчеркнул он.

Ранее информированный источник в правительстве Москвы заявил "Интерфаксу", что решение о назначении выборов, вероятнее всего, будет опубликовано 3 июня, что дает возможность начать процедуру выдвижения кандидатов.

Однако документы на выдвижение в Мосгоризбирком можно будет подать лишь с 4 июня, так как 3 июня попадает на выходной день.

"Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля, - рассказал собеседник агентства. - До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев".

Он уточнил, что документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть порядка 110 (число подписей в абсолютном выражении Мосгоризбирком утвердит в течение трех дней со дня назначения выборов).

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов.

Таким образом, список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, которому на день голосования исполнится 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд.

На предстоящих 9 сентября выборах избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, а не до 20:00 как ранее. Кроме того, впервые на мэрских выборах будет предусмотрена возможность организации мест голосования за пределами Москвы.

О своем участии в выборах заявляли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, лидер "Альянса Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и другие.