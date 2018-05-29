Оппозиционеры подали заявку на проведение митинга в Москве с участием до 10 тыс. человек

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Представители оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга в центре Москвы 10 июня, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия во вторник.

В соответствии с уведомлением о проведении акции, копию которого предоставили "Интерфаксу" организаторы, маршрут демонстрации пролегает по внутренней части Бульварного кольца (начиная со Страстного бульвара), а местом проведения митинга является проспект Академика Сахарова, д.35.

Заявленное количество участников акции - до 10 тыс. человек. Начало сбора - 12:00. Начало движения - 13:00. Окончание демонстрации - 14:00. Сам митинг состоится с 14:00 до 15:00.

По словам организаторов, цель мероприятия - привлечь внимание общественности и властей к массовым нарушениям прав человека, законов в столице и других регионах России.

Организаторами являются Геннадий Гудков, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер, следует из документа.