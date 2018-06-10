Акция оппозиции и правозащитников началась в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола" начался на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на площади продолжают собираться люди. Участники принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить имеющихся, по их мнению, в стране политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.

Различные активисты также собирают подписи, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.

Проспект Сахарова перекрыт металлическими ограждениями, вдоль которых расставлены автозаки. На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.

За свободную Россию без произвола и репрессий!

Сегодня на проспекте Сахарова pic.twitter.com/b1i1ZuTFf6 — Эмилия Слабунова (@slabunova) 10 июня 2018 г.

По словам организаторов акции, основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за "репосты" в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.

В соответствии с заявкой, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.

На акции планируются выступления члена Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерия Борщева, председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, экс-уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалева. Также будет зачитано обращение председателя МХГ Людмилы Алексеевой.

Кроме того, на акции выступят представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", муниципальные депутаты, деятели культуры и искусства.