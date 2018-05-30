С 1 июня начнут работу 11 московских пляжей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти столицы планируют 1 июня открыть 118 мест отдыха у водоемов, в том числе 11 пляжей, на которых будет разрешено купание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Еще 7 традиционных мест отдыха находятся сейчас на реконструкции", - сказал Собянин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.

Он напомнил, что к летнему сезону 2018 года новый облик получили три зоны отдыха у воды - Большой городской пруд в Зеленограде, пруд на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляж "Левобережный", до которого теперь удобно добираться от станции метро "Ховрино".

"Как и в прошлом году, в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны", - сказал мэр.

Купание с 1 июня в будет разрешено в таких московских зонах отдыха, как Большой Садовый пруд (ул.Большая Академическая, д.38а), пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д.5-7), озеро Белое (ул.Заозерная, д.2-6), Тропарево (ул.Академика Виноградова, д.12), Мещерское (ул.Воскресенская, д.5-31), Серебряный Бор-2 (ул.Таманская, д.44), Серебряный Бор-3 (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора), Строгинская пойма (ул.Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки), Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект), озеро Черное (Зеленоград, 6-й мкрн) и Школьное озеро (Зеленоград, 10-й мкрн).