Парк Горького закрыли из-за штормового предупреждения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Территории парка культуры и отдыха имени Горького и парка "Музеон" закрыты в среду из-за шквалистого ветра.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями парк Горького, "Музеон" и прилегающие территории временно закрыты для посещения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте парка. Администрация напоминает, что в столице объявлено штормовое предупреждение.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в результате усиления ветра в Москве пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, ветер повалил более десятка деревьев.