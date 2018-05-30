В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в результате падения деревьев из-за порывистого ветра в столице пострадали шесть человек, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Среди пострадавших - два ребенка", - сказал собеседник агентства. Источник оценил состояние одного из пострадавших как тяжелое.

По данным другого источника "Интерфакса", шквалистый ветер в столице повалил более десятка деревьев, скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 м/с.

Позднее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подтвердил информацию о шесть пострадавших.

"Все они в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские организации (...) Жизни обратившихся ничего не угрожает. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев на набережной Академика Туполева в центре Москвы.

Источник "Интерфакса" в транспортном комплексе столицы сообщил, что около 13:00 ветер повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинская, при этом электрички в сторону города некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская, Лось.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями московских властей о последствиях сильного ветра и количестве пострадавших.

Штормовое предупреждение в Москве было объявлено в 7:00 среды, в регионе действует "желтый" уровень опасности - это означает, что погода несет потенциальные риски.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей об усилении ветра до 22 м/с и призвал их быть бдительными и осторожными.