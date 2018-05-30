Пожарный поезд будет тушить склад с макулатурой на юго-востоке Москвы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе с макулатурой в Москве выросла до 350 квадратных метров, тушить его будут с помощью пожарного поезда, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Площадь выросла до 350 кв. метров, существует угроза перехода огня на соседнее здание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд.

Как передает корреспондент "Интерфакса", к тушению огня также приступил пожарный вертолет с подвесным водосбросным ковшом. Воду он забирает в Москве-реке.

В ходе пожара из зоны возгорания донеслось несколько хлопков.

Публикация от Жопа Персика (@jopapersika) 30 Май 2018 в 5:00 PDT

Ранее в столичном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на Южнопортовой улице, дом 27 в Москве горит склад с макулатурой. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 150 кв. метров.