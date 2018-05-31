Весна в Москве оказалась почти на градус теплее нормы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средняя температура трех весенних месяцев в Москве превысила норму на 0,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Аномально морозный март в Москве был компенсирован теплой погодой в мае, в котором среднемесячная температура превысила норму на 3,5 градуса", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за март-май на Москву выпало 135 мм осадков, что лишь немногим превышает норму для весны - 129 мм.

По прогнозам синоптиков, в первый день лета москвичей ожидает аномально холодная для этого времени погода. В ночь на 1 июня похолодает до плюс 3-5 градусов в Москве, по области до 0 плюс 5, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем в пятницу воздух не прогреется выше 12-14 градусов. В ночь на 2 июня похолодает до плюс 5-7 градусов, также возможны заморозки. Субботним днем при переменной облачности без осадков температура поднимется уже до 20-22 градусов.