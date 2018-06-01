Гидрометцентр предупредил о заморозках и опасности пожаров в столичном регионе 2 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил на 2 июня "желтый" уровень погодной опасности.

Как сообщает ведомство, в Москве и Московской области возможны заморозки, сохраняется высокая вероятность пожаров.

"Желтый" уровень погодной опасности действует в Московском регионе с 30 мая.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу в Москве похолодает до плюс 5 градусов, а в Подмосковье - местами до минус 1 градуса.

Днем 2 июня в Москве и Московской области температура воздуха повысится до 20-22 градусов, существенных осадков не ожидается.