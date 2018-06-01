Два ангара со стройматериалами загорелись в Мытищах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В подмосковных Мытищах огнем охвачены два ангара со стройматериалами, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"На Осташковском шоссе по всей площади 1500 кв. м горит металлический ангар. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Между тем огонь уже перекинулся на соседний ангар, площадью 2000 кв. м.

"Второй ангар - двухэтажный, площадью 2 тыс. кв., охвачен огнем частично", - сказал собеседник агентства.

В обоих ангарах хранятся стройматериалы.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, уточнили в региональном главке МЧС. "Пожару в 12:05 по Москве присвоен второй номер. В тушении задействовано 10 автоцистерн", - сказали в главке.