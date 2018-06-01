В Мытищах потушили огонь на складе со стройматериалами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на складе со стройматериалами в Мытищах, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в подмосковном главке МЧС.

"Ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв м. Никто не пострадал", - сказали в главке.

Ранее МЧС привлекло к тушению два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водносливными устройствами.

Источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что предварительно в качестве основной версии причин возгорания рассматриваются нарушения при монтаже и эксплуатации электропроводки и электрооборудования внутри одного из складов.