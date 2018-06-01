Власти Москвы разрешили оппозиции митинг 10 июня на проспекте Сахарова

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова 10 июня, сообщил один из организаторов акции, правозащитник Лев Пономарев.

"Акция согласована. Мы подавали по традиционному маршруту - шествие по внутренней стороне Бульварного кольца и митинг на Сахарова, нам согласовали митинг на улице Маши Порываевой - проспекте Сахарова, там же, где был митинг в защиту телеграма", - сказал Пономарев "Интерфаксу" в пятницу.

Заявленное количество участников акции - до 10 тыс. человек. Начало сбора участников - 12:00, митинг пройдет с 13:00 до 15:00.

"Инициаторы митинга - правозащитники, нас поддержали руководители "Яблока", Парнаса, "Гражданской инициативы". В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая", - сообщил правозащитник.

По его словам, основная идея митинга - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за репосты, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.

"Низовой экстремизм силовых структур крайне опасен для общества, мы должны его остановить", - сказал Пономарев.

Представители оппозиции подали заявку на проведение митинга в центре Москвы в минувший вторник. В соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.