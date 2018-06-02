Столичные депутаты одобрили установку бюста маршалу Говорову на западе Москвы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бюст маршалу Советского Союза, организатору обороны Москвы и Ленинграда Леониду Говорову будет установлен в парке на Барвихинской улице на западе Москвы.

Соответствующее постановление было принято на заседании Мосгордумы в субботу.

Как сообщил на заседании глава думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, с предложением об установке бюста выступило Российское военно-историческое общество, которое и возьмёт на себя финансирование сооружения памятника.

В апреле инициатива установки бюста Говорову была одобрена комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме. Теперь решение об установке скульптуры должно быть утверждено постановлением правительства Москвы.