В Москве к 25 августа завершат благоустройство семи объектов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Благоустройство сегодня ведется одновременно на семи крупных городских территориях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы ведутся форсированными темпами и будут завершены до 25 августа", - сказал он журналистам в субботу.

Бирюков уточнил, что благоустройство ведется на территории таких комплексов, как улица Лесная с семью переулками, Кадашевские переулки и квартал в Спасоглинищевском переулке.

Заммэра добавил, что продолжается благоустройство подходов к ВДНХ (12 улиц и переулков). Работы на общей площади 37 га, по его информации, завершатся к середине июля.

Бирюков пояснил, что начались работы по благоустройству входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, его ширина будет около 40 метров.

По его информации, в первых числах августа там появится пешеходно-прогулочная зона с архитектурно-художественной подсветкой и различными элементами досуга.