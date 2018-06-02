Звонок анонима об угрозе взрыва привел к эвакуации людей из ТЦ "Мега Химки"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье проводят эвакуацию посетителей и персонала после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил звонок о "минировании" ТЦ "Мега Химки", информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей из здания в настоящий момент эвакуируют.

Анонимные звонки об угрозе взрыва в адрес этого торгового центра в Подмосковье поступали неоднократно. Один из последних был в начале мая, тогда из него эвакуировали более трех тысяч человек.