Москва

Звонок анонима об угрозе взрыва привел к эвакуации людей из ТЦ "Мега Химки"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье проводят эвакуацию посетителей и персонала после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил звонок о "минировании" ТЦ "Мега Химки", информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей из здания в настоящий момент эвакуируют.

Анонимные звонки об угрозе взрыва в адрес этого торгового центра в Подмосковье поступали неоднократно. Один из последних был в начале мая, тогда из него эвакуировали более трех тысяч человек.

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Теги: Москва, Подмосковье, Мега Химки
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