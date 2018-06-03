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Москва

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушен

Для тушения понадобилось вызвать вертолет

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожар в ангаре на Южнопортовой улице в Москве потушен, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 метров. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара применялся вертолет, было осуществлено 11 сбросов воды.

"По результатам замеров лаборатории ГУ МЧС России по г. Москве ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия были направлены 37 единиц техники, 115 человек личного состава", - сообщили в МЧС.

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Теги: Москва
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