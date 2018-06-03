Источник сообщил о возгорании подземных электрокабелей рядом со станцией "Маяковская"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Подземные кабели загорелись рядом со станцией метро "Маяковская" в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации, происходит горение электрокабелей в шахте на глубине 40 метров, кабели питают несколько веток метрополитена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение возгорания пока не проводится, поскольку кабели находятся под напряжением. "В настоящий момент проводится разведка тоннелей станций", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, экстренные службы начали проверку информации о возгорании возле станции метро "Маяковская" в Москве.

Фото: "Интерфакс"