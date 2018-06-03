Источник сообщил о возгорании подземных электрокабелей рядом со станцией "Маяковская"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Подземные кабели загорелись рядом со станцией метро "Маяковская" в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"По предварительной информации, происходит горение электрокабелей в шахте на глубине 40 метров, кабели питают несколько веток метрополитена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение возгорания пока не проводится, поскольку кабели находятся под напряжением. "В настоящий момент проводится разведка тоннелей станций", - сказал источник.
Как сообщалось ранее, экстренные службы начали проверку информации о возгорании возле станции метро "Маяковская" в Москве.
Как сообщали в апреле 2017 года "Ведомости", компания Vesper приобрела проект гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице. Девелопер купил контрольный пакет финансово-строительной компании "Русское золото - стройинвест", которой принадлежат права на строительство гостиничного комплекса площадью 27 тыс. кв.м на 1-й Тверской-Ямской улице.
Сумма сделки могла составить $28 млн, пишет издание. Еще около 6 млрд рублей Vesper вложит в строительство, прогнозируют источники.
Как отмечают "Ведомости", это последний свободный участок на Тверской улице у станции метро "Маяковская". По словам консультантов, Vesper намерен разместить на этом месте пятизвездочный отель на 180 номеров и здание с апартаментами и пентхаусами (50 квартир).