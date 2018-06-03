На стройке у станции "Маяковская" столичного метро произошел пожар

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию о возгорании возле станции метро "Маяковская" в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Со слов работников станции, рядом со станцией находится строящийся объект, на котором происходит горение кабелей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация проверяется, проводится разведка, метро работает в штатном режиме.

Фото: Интерфакс

Позже в пресс-службе московского метрополитена сообщили "Интерфаксу", что северный вестибюль станции "Маяковская" Замоскворецкой линии в воскресенье днем закрывался для проверки в связи с появлением запаха дыма. "Проверка показала, что дым затянуло с улицы, инфраструктура метрополитена в порядке", - сказала пресс-служба.

По словам собеседника агентства, в настоящее время оба вестибюля станции "Маяковская" открыты для входа и выхода пассажиров. При этом на графике движения поездов произошедшее не сказывалось.

Как сообщали в апреле 2017 года "Ведомости", компания Vesper приобрела проект гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице. Девелопер купил контрольный пакет финансово-строительной компании "Русское золото - стройинвест", которой принадлежат права на строительство гостиничного комплекса площадью 27 тыс. кв.м на 1-й Тверской-Ямской улице.

Сумма сделки могла составить $28 млн, пишет издание. Еще около 6 млрд рублей Vesper вложит в строительство, прогнозируют источники.

Как отмечают "Ведомости", это последний свободный участок на Тверской улице у станции метро "Маяковская". По словам консультантов, Vesper намерен разместить на этом месте пятизвездочный отель на 180 номеров и здание с апартаментами и пентхаусами (50 квартир).