Москва

Кандидатам в мэры Москвы надо будет собрать 110 подписей муниципальных депутатов

Есть обновление от 17:37

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы необходимо будет собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Предлагается следующее решение: определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы необходимо собрать 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления", - сказал на заседании секретарь городской избирательной комиссии Владимир Попов.

По его словам, для регистрации кандидат может предоставить не более 115 подписей.

На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году также требовалось собрать от 110 до 115 подписей местных депутатов.

Согласно законодательству, для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% местных депутатов не менее чем в трёх четвертях муниципальных образований, то есть в 110.

"Статистически количество депутатских мандатов уменьшилось, но так как подписи нужно собрать в 110 муниципальных образованиях, то и число подписей не изменилось", - отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее горизбирком принял решение, по которому самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве. На прошлых выборах мэра в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

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Теги: Москва
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