Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт на время непогоды

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Транспортный комплекс Москвы просит автомобилистов воспользоваться общественным транспортом в связи с ожидаемым в понедельник вечером дождем.

"Ближе к вечеру в Москве ухудшится погода: пойдет дождь, усилится ветер, а ночью грянет самая настоящая гроза", - говорится в понедельник в сообщении департамента транспорта Москвы в твиттере.

В департаменте настоятельно рекомендуют "пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей во время этих и иных природных катаклизмов".

Ранее в понедельник Гидрометцентр России продлил "желтый" уровень погодной опасности до 5 июня из-за ветра и грозы. Во второй половине понедельника и во вторник в Москве и Московской области порывы западного ветра могут достигать 12-17 м/с, местами до 18 м/с.