"Желтый" уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 5 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер и гроза ожидаются в столичном регионе в ближайшие сутки, Гидрометцентр России продлил "желтый" уровень погодной опасности до 5 июня.

Как сообщает ведомство, во второй половине понедельника и во вторник в Москве и Московской области порывы западного ветра могут достигать 12-17 м/с, местами до 18 м/с.

По прогнозу синоптиков, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и понижение температуры. Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, а во вторник будет не больше 13-16 градусов.

Атмосферное давление в Москве будет на 15 пунктов ниже нормы и упадет до 732 мм.рт.ст..

Как уточнили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, вечером и в ночь на вторник в городе выпадет порядка 9 мм осадков или около 12% месячной нормы, которая в июне в Москве насчитывает 75 мм.