Несколько улиц в центре Москвы закроют для транспорта с 10 по 13 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В связи с празднованием в Москве Дня России Тверскую улицу, Моховую и Охотный ряд, а также ряд прилегающих переулков временно закроют для движения транспорта, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Так, в ночь на 9 июня ограничат движение по одной полосе на Тверской улице между Пушкинской и Манежной площадями, на Моховой улице между Тверской и Большой Никитской и на Охотном ряду.

С 0:00 10 июня до 06:00 13 июня эти улицы будут полностью закрыты для движения транспорта, в том числе общественного.

Кроме того, по одной полосе движения перекроют с 0:00 7 июня в Малом Гнездиковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном, Никитском переулках. Эти же переулки полностью перекроют с полуночи 10 июня до 06:00 13 июня.

На Тверской улице 11 и 12 июня пройдет фестиваль "День России. Московское время".