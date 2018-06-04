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Россиянам предстоит работать шесть дней подряд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Роструде напомнили, что наступившая рабочая неделя в РФ продлится шесть дней, с понедельника по субботу включительно, а затем россиян ждут три выходных дня подряд (10-12 июня) в связи с празднованием Дня России.

"Наступившая рабочая неделя будет шестидневной - с этого понедельника по субботу, 9 июня, включительно. Выходной день с предстоящей субботы перенесён на следующий понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне в связи с празднованием Дня России (12 июня), который в этом году приходится на вторник, получат три выходных дня подряд - с предстоящего воскресенья, 10 июня, до следующего вторника включительно", - заявил "Интерфаксу" представитель ведомства.

После длинной рабочей недели и последующих за ней трехдневных выходных россияне поработают всего три дня: со следующей среды, 13 июня по пятницу, 15 июня, отметил представитель Роструда.

Таким образом, следующая рабочая неделя по продолжительности окажется вдвое короче наступившей длинной рабочей недели.

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Теги: Россия, Роструд
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