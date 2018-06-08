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Москва

В Москве закрыли клинику, в которой женщина погибла во время пластической операции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выявил грубые нарушения в клинике, где во время операции по коррекции груди погибла молодая женщина, с 7 мая медицинское учреждение закрыто, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у двух пластических хирургов (один из которых проводил операцию пострадавшей пациентке) отсутствует подготовка в ординатуре по профилю "пластическая хирургия".

"Медицинская помощь по профилю "пластическая хирургия" в ООО "Элит Клиник", в том числе, реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в отсутствии круглосуточного наблюдения больных", - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Также комиссией установлены факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники.

"Кроме того, в ООО "Элит Клиник" выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг", - рассказали в Росздравнадзоре. Аттестованные эксперты ведомства констатировали "дефекты оказания медицинской помощи пациентке".

В отношении юридического лица, а также должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела.

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Теги: Росздравнадзор, Элит Клиник
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