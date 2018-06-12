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Москва

В Москве объявлено штормовое предупреждение

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Гроза, дожди и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе во второй половине дня 12 июня, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро.

"С 12:00 до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, прогнозируется сильный ветер с порывами 15м/с и выше, при грозе - до 17-22м/с", - сказали в метеобюро.

Грозовые дожди ожидаются в Москве во второй половине дня, в городе может выпасть до 10мм осадков, температура воздуха поднимется до 23-25 градусов.

"В ночь на среду в Москве и Подмосковье сохранятся кратковременные дожди с грозами, температура воздуха опустится до 13-15 градусов", - сказали в метеобюро.

Ранее власти Москвы обещали обеспечить благоприятные погодные условия в День России с помощью 10 специальных самолетов. Для улучшения погоды облака во вторник при необходимости обработают сухим льдом, жидким азотом и йодистым серебром.

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