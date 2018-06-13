Москва

Суд проверит законность второго приговора соучастнику убийства Немцова

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу защиты на приговор осужденному за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову, получившему дополнительный срок за оскорбление сотрудника Следственного комитета.

22 февраля Басманный суд Москвы признал Эскерханова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и назначил ему наказание в виде одного месяца колонии.

С учетом предыдущего приговора Эскерханов проведёт в заключении 14 лет и один месяц.

В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить приговор и оправдать Эскерханова.

Как установлено следствием и судом, Эскерханов, выступая перед присяжными в ходе судебного процесса по делу об убийстве Бориса Немцова, в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СКР. Как отмечается в приговоре, подсудимый проявил неуважение к суду, чем подорвал престиж и доверие к правосудию. "Он умышленно оскорбил свидетеля, чем унизил его честь и достоинство", - говорится в приговоре суда.

В рамках уголовного дела следователем к Эскерханову ранее был заявлен гражданский иск о защите чести и достоинства и взыскании 100 тыс. рублей компенсации, от которого потерпевший впоследствии отказался.

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Теги: Россия, Мосгорсуд, Борис Немцов
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