В России Убийство Бориса Немцова

Почти четверть россиян назвала причиной убийства Немцова его оппозиционные взгляды

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Большинство россиян (83%) знают об убийстве политика Бориса Немцова в феврале 2015 года, многие из них считают, что он был убит за свои оппозиционные взгляды (24%) или же стал жертвой криминальных разборок (21%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Еще 30% респондентов "не понимают, за что он был убит", а 15% затруднились ответить, показал опрос, проведенный 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ.

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Из тех, кто слышал об убийстве, 42% считают, что заказчики преступления никогда не будут найдены, 17% полагают, что они будут найдены, но нескоро. В том, что заказчики убийства уже найдены и осуждены, уверены 16% россиян. Каждый четвертый (25%) затруднился ответить.

Один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание на сроки от 11 до 19 лет. Согласно приговору, Анзор Губашев осужден на 19 лет, его брат Шадид Губашев - на 16 лет, Темирлан Эскерханов - на 14 лет, Хамзат Бахаев - на 11 лет колонии строгого режима. Согласно приговору, Дадаев лишен воинского звания лейтенант, а Эскерханов специального звания прапорщика полиции.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова. Потерпевшие считают, что дело об убийстве Немцова не раскрыто, а его заказчики и организаторы не найдены.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Борис Немцов, Левада-Центр
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