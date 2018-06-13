К главе Серпуховского района Подмосковья пришли с обыском

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные люди в масках проводят обыск в доме у главы Серпуховского района Александра Шестуна, прилегающие к дому улицы оцеплены, сообщила "Интерфаксу" его пресс-секретарь.

"Сегодня в 6 часов утра 40 человек в масках с расчехленными автоматами наперевес, причем они не на плече висят, а в руках их держат, ворвались к нему домой", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в доме у Шестуна могут искать аудиозапись, которую он упоминал в видеозаписи с обращением к президенту. Кроме того, по ее мнению, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

"Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация", - сказала она. Пресс-секретарь добавила, что к главе не пускают адвоката.

Дозвониться до самого Шестуна "Интерфаксу" не удалось, телефон недоступен. Комментариями правоохранительных органов агентство также не располагает.

В предыдущий раз обыски в Серпуховском районе проходили в мае. Тогда глава муниципалитета сообщил "Интерфаксу", что они проходят в агентстве "Ока-Дизайн", частном охранном предприятии "Зубр", дворце спорта "Надежда" и у контрагента "Надежды".

"Они принесли в обоснование обыска возбужденное уголовное дело по небольшому земельному участку в деревне Прилуки, десять лет назад, который сто раз уже проверялся", - сказал Шестун.

Позже в мае были задержаны замглавы сельского поселения Данковское Серпуховского района Татьяна Конышева, главный эксперт отдела капстроительства администрации Серпуховского района Ольга Лисицына, а также директор АНО "Надежда" Татьяна Фокина.

До этого глава Серпуховского района Шестун записал видеообращение к президенту РФ, в котором заявил, что его угрозами принуждают к отставке. По его словам, смещения главы района добивается, в частности, губернатор Подмосковья. В случае несогласия сложить полномочия Шестуну якобы угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом.