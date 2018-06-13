Система дегазации на полигоне "Ядрово" запущена на полную мощность

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Завершено тестирование системы дегазации, установленной на мусорном полигоне "Ядрово" возле Волоколамска, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

"Работа (по установке системы - ИФ) закончена десять дней назад, все это время высокотемпературное факельное устройство или завод по утилизации биогаза работал в тестовом режиме", - сказал Чупраков журналистам.

Зампред добавил, что в настоящее время на объекте идут работы по укрытию откосов, что позволит предотвратить выбросы газа и направит его в систему дегазации.

По словам Чупракова, дальнейшим обслуживанием системы будут заниматься, в том числе, сотрудники компании-оператора полигона, которые прошли обучение у устанавливавших оборудование голландских специалистов.

Как уточнил акционер оператора полигона "Ядрово" Алексей Волошин, было проложено почти 60 км вертикальных труб-скважин и 7 км - горизонтальных труб-скважин. После тестирования мощность системы составила 1,3 тысячи кубических метров в час.

Ранее сообщалось, что факельная установка по сжиганию свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе сможет сжигать до 2,5 тысяч кубометров свалочного газа. Власти Московской области рассчитывают, что после полного запуска системы запах с полигона "Ядрово" перестанет беспокоить жителей района.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.