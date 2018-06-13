Москва

Система дегазации на полигоне "Ядрово" запущена на полную мощность

Есть обновление от 15:37

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Завершено тестирование системы дегазации, установленной на мусорном полигоне "Ядрово" возле Волоколамска, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

"Работа (по установке системы - ИФ) закончена десять дней назад, все это время высокотемпературное факельное устройство или завод по утилизации биогаза работал в тестовом режиме", - сказал Чупраков журналистам.

Зампред добавил, что в настоящее время на объекте идут работы по укрытию откосов, что позволит предотвратить выбросы газа и направит его в систему дегазации.

По словам Чупракова, дальнейшим обслуживанием системы будут заниматься, в том числе, сотрудники компании-оператора полигона, которые прошли обучение у устанавливавших оборудование голландских специалистов.

Как уточнил акционер оператора полигона "Ядрово" Алексей Волошин, было проложено почти 60 км вертикальных труб-скважин и 7 км - горизонтальных труб-скважин. После тестирования мощность системы составила 1,3 тысячи кубических метров в час.

Ранее сообщалось, что факельная установка по сжиганию свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе сможет сжигать до 2,5 тысяч кубометров свалочного газа. Власти Московской области рассчитывают, что после полного запуска системы запах с полигона "Ядрово" перестанет беспокоить жителей района.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

Отравление в Волоколамске

5 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ядрово, Волоколамск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели
Пока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормыПодробнее
 Глава Серпуховского района Подмосковья задержанГлава Серпуховского района Подмосковья задержан
Ранее у Александра Шестуна, заявлявшего о конфликте с губернатором Подмосковья, прошел обыскПодробнее
 Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилейПодробнее
 В Москве из всех трамваев уберут турникетыВ Москве из всех трамваев уберут турникеты
Как сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июляПодробнее
Акция оппозиции и правозащитников началась в МосквеАкция оппозиции и правозащитников началась в Москве
Основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти и дел за "репосты" в соцсетяхПодробнее
 Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
 Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018
Собранные материалы пройдут дополнительную проверкуПодробнее
 В "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену РусаковуВ "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову
Кандидатуру Митрохина исполком бюро партии не согласовалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокМоскваГлава Серпуховского района Подмосковья задержан

В Симферополе произошли перебои с электроснабжением и мобильной связью

Путин назначил Криворучко замминистра обороны РФ

Национальный день домбры учрежден в Казахстане

Восстановлено сквозное движение по улице Богданова на юго-западе Москвы

Число кандидатов в мэры Москвы увеличилось до 11

В правительстве Подмосковья заявили о снижении числа жалоб на запах от "Ядрово"

Зятя испанского короля обязали явиться в любую тюрьму страны для отбытия наказания

Гинер назвал бюджет ФК ЦСКА на следующий сезон

СМИ Северной Кореи умолчали про условие Трампа для снятия санкций США

Устный ЕГЭ по иностранным языкам сдавали почти 90 тыс. человек

На премию ТЭФИ-2018 подали рекордное количество заявок

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболуЭкс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в России Подробнее

Написавшему на баннере ЧМ "нет фан-зоне" студенту МГУ выписали штраф

ЕК предложила увеличить финансирование внутренней безопасности ЕС до 4,8 млрд евро

Пресс-секретарь главы Серпуховского района опроверг задержание Шестуна

Назван преемник Семака в "Уфе"

Бывший замминистра культуры РФ Пирумов останется под стражей

На строительство тоннеля и развязки в Новой Москве выделено более 27,5 млрд рублей

Министр спорта Украины попросил коллег из стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать турнир

Система дегазации на полигоне "Ядрово" запущена на полную мощность

Британский премьер высказалась за усиление санкций против России

В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за подделку паспортов и штампов

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении более 1 млрд рублей у дольщиков

Европарламент утвердил выделение Украине помощи в размере 1 млрд евро

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаВ Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными данными Подробнее

Причиной кишечной инфекции в севастопольском лагере стал золотистый стафилококк

Белорусский премьер призвал полностью перейти на нацвалюты в ценообразовании с РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru