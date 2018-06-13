"Гражданская инициатива" выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Партия "Гражданская инициатива" выдвинула экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы.
Как передает корреспондент "Интерфакса", московское отделение партии на конференции в среду единогласно приняло решение о выдвижении Гудкова.
Выступая перед делегатами конференции, политик высказал, в частности, мнение, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин внешне строит город "по западным лекалам", однако москвичи не принимают участия в решении ключевых вопросов своей жизни.
В ближайшее время Гудков намерен подать документы в Мосгоризбирком.
Кроме того, Московская конференция "Гражданской инициативы" в ближайшие дни выдвинет делегатов на съезд "Гражданской инициативы" 23 июня, сопредседателем которой вместе с Ксенией Собчак намерен стать Гудков.