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Гудков подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Дмитрий Гудков в понедельник подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу" в городской комиссии.

"Гудков подал документы как индивидуальный предприниматель. Так как он выдвинут партией "Гражданская инициатива", то для регистрации ему потребуется только пройти муниципальный фильтр, а сбор подписей избирателей в свою поддержку не нужен", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, по его словам, в настоящее время 18 человек выдвинулись кандидатами в мэры: 12 идут как самовыдвиженцы, шесть - представители партий.

Документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин ("Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич ("Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин и лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования - 9 сентября. Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля.

Партия "Гражданская инициатива" выдвинула экс-депутата Госдумы РФ Гудкова кандидатом в мэры Москвы 13 июня. Выступая перед делегатами конференции московского отделения партии, политик выразил мнение, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин внешне строит город "по западным лекалам", однако москвичи не принимают участия в решении ключевых вопросов своей жизни.

Ранее сообщалось, что Гудков может стать сопредседателем партии "Гражданская инициатива" вместе с журналисткой, бывшим кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

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Теги: Москва, Дмитрий Гудков
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