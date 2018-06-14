Птицу из Красной книги впервые заметили в Дмитровском районе Подмосковья

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники заказника "Журавлиная родина", ведущие мониторинг редких видов птиц в Дмитровском районе, впервые заметили занесенную в Красную книгу России утку пеганку в Яхромской пойме, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Численность этой необыкновенно красивой птицы постоянно сокращается из-за незаконной охоты. Добыть пеганку очень легко: эта утка доверчива и позволяет приблизиться к ней практически вплотную", - говорится в сообщении.

В Подмосковье обнаружили редкую птицу: утка-пеганка поселилась в Яхромской поймеhttps://t.co/6mSDmlYMeg — Экология Регионов (@ekovolga) 14 июня 2018 г.

Отмечается, что в последние годы в "Журавлиной родине" значительно выросло видовое разнообразие: из-за образования системы озер на месте бывших торфяных разработок выросло число гнездящихся птиц. "В ходе недавних наблюдений здесь впервые замечены несколько пар чомг - краснокнижных птиц из семейства поганковых, а также токующая выпь и другие редкие птицы", - уточняет пресс-служба.

В заказнике действует жесткий охранный режим, напоминает министерство. На территорию нельзя попасть в период с 15 апреля до 1 октября. Кроме того, запрещены въезд автомобилей и мототехники, сбор грибов и ягод. Фото- и видеосъемка возможно только при наличии специального разрешения Минэкологии Московской области.