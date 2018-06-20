Москва

Редкую ящерицу обнаружили на северо-востоке Подмосковья

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экологи природоохранного фонда "Верховье", ведущие по заказу Минэкологии мониторинг редких видов флоры и фауны, впервые зафиксировали в Щелковском районе обитание редкого вида ящериц - веретеницы ломкой, сообщает пресс-служба регионального министерства.

"Веретеница занесена в Красную книгу Московской области с категорией редкости 2 - вид, сокращающийся в численности. Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний - светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком этого медлительного животного", - говорится в сообщении.

Веретеница похожа на змею из-за длинного, гибкого тела и отсутствия конечностей, но форма головы, глаз, языка позволяют узнать в ней ящерицу, уточняет министерство.

"Веретеница совершенно безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, живущими в лесной подстилке, имеет маленькие слабые челюсти, которыми не способна укусить человека. Из-за скрытного образа жизни и преимущественно ночной активности встречи с веретеницей достаточно редки; по всей Московской области зафиксировано всего несколько ее местообитаний", - отмечает ведомство.

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Теги: Подмосковье, веретеница ломкая
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