IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер IKEA сохраняет планы открыть минимум один магазин большой площади в пределах Москвы и разрабатывает формат для него.
"У нас есть конкретные планы, но мы не хотели бы раскрывать подробности, пока не получим все разрешения. Но интерес есть - как минимум один магазин большого формата", - сообщил журналистам заместитель генерального директора розничной сети IKEA в России Герхард Моритц.
"Итоги для Москвы могут быть готовы к концу августа, они покажут, сколько разных форматов нам требуется, чтобы привлечь дополнительно 8 млн человек. Новые форматы сейчас разрабатываются, понимание по ним будет также, скорее всего, в конце финансового года - в августе-сентябре. Но новые форматы точно будут частью общего развития", - отметил он.
У IKEA в Москве три магазина, они расположены на внешней стороне МКАД. В четверг компания открыла в ТЦ "Авиапарк" магазин компактного формата - дизайн-студию площадью 300 кв.м.
IKEA идет в большие города
IКЕА - крупнейший в мире мебельный ритейлер с 363 магазинами в 29 странах. В России у ритейлера 14 магазинов в торговых центрах "МЕГА".
Ранее новый CEO компании Йеспер Бродин (занял этот пост в сентябре) говорил Financial Times, что IKEA протестирует новые форматы магазинов, чтобы завоевать центры городов, таких как Копенгаген.
Гендиректор IKEA Centres Russia (управляет недвижимостью в России) Милен Генчев в октябре говорил, что компания планирует в ближайшие пять лет построить три торговых центра, рассматриваются площадки как в пределах Москвы, так и в границах Московской области.
В 2015 году ритейлер рассматривал возможность построить ТЦ "МЕГА" с магазином IKEA в черте города, рядом со станцией метро "Беговая", но затем отказался от этой идеи.