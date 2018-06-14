IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер IKEA сохраняет планы открыть минимум один магазин большой площади в пределах Москвы и разрабатывает формат для него.

"У нас есть конкретные планы, но мы не хотели бы раскрывать подробности, пока не получим все разрешения. Но интерес есть - как минимум один магазин большого формата", - сообщил журналистам заместитель генерального директора розничной сети IKEA в России Герхард Моритц.

"Итоги для Москвы могут быть готовы к концу августа, они покажут, сколько разных форматов нам требуется, чтобы привлечь дополнительно 8 млн человек. Новые форматы сейчас разрабатываются, понимание по ним будет также, скорее всего, в конце финансового года - в августе-сентябре. Но новые форматы точно будут частью общего развития", - отметил он.

У IKEA в Москве три магазина, они расположены на внешней стороне МКАД. В четверг компания открыла в ТЦ "Авиапарк" магазин компактного формата - дизайн-студию площадью 300 кв.м.