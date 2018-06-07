Ikea пообещала убрать из своих магазинов одноразовые пластиковые предметы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Шведская компания Ikea планирует к 2020 году полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика на фоне растущей обеспокоенности в связи с загрязнением окружающей среды, сообщает The Guardian.

Предполагается, что из магазинов и ресторанов сети исчезнут одноразовые пластиковые трубочки, стаканы, тарелки и пакеты. А также тарелки и стаканы из картона, покрытого пластиком. Отказ от этих предметов будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив.

Кроме того, в компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет вторсырьем.

Ikea планирует в ближайшее время представить солнечные батареи собственного производства.

Ранее британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты. В Кении пластиковые пакеты были полностью запрещены.