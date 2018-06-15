Красовский подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский журналист Антон Красовский в пятницу подал документы на самовыдвижение кандидатом на должность мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

"А.Кузнецов-Красовский подал документы как директор благотворительного фонда "Спид. Центр", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, по его словам, в настоящее время 16 человек подали документы на выдвижение кандидатами в мэры, из которых 11 - самовыдвиженцы, 5 - представители партий.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев).

Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.