Число кандидатов в мэры Москвы достигло 17

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Общее число кандидатов на должность мэры Москвы, подавшие соответствующие документы на выдвижение в Мосгоризбирком, в субботу достигло 17.

"В субботу документы на самовыдвижение в комиссию подал сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин 1982 года рождения", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Таким образом, 12 человек подали документы на самовыдвижение, еще 5 - как выдвиженцы партий.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий и журналист Антон Красовский.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев).

Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.