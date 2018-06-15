В Москве арестовали за карманную кражу перуанскую болельщицу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу заключил под стражу болельщицу из Перу Эви Патрицию Кавессас Аяму, задержанную на Красной площади за карманную кражу.

"Постановлением суда в отношении Кавессас А.Е.П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 августа", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Иностранке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Наказание по данной статье предусматривает как штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Тем временем, принимая решение, суд учел, что обвиняемая является гражданкой иностранного государства, постоянно не проживает и не имеет регистрации на территории России. Кроме того, находясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также предпринять попытку к бегству.

Перуанка была задержана накануне на Красной площади за карманную кражу. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичного ОНК Иван Мельников, перуанская болельщица приехала в Россию два дня назад и планировала посетить матч Перу-Дания, который пройдет 17 июня в Саранске.

На родине женщина работала в сфере торговли и занималась поставкой продуктов в магазины. В Лиме ее ждут 17-летняя дочь и мама.

Как отметил Мельников, гражданка Перу "не жалуется на условия содержания и вполне довольна питанием". "Также женщина рассказала, что не сопротивлялась задержанию, а сотрудники полиции в свою очередь вели себя корректно", - отметил Мельников.

"Она пожаловалась на аллергию и боли в горле в связи с чем мы попросили администрацию ИВС предоставить ей консультацию врача. Руководство изолятора нас заверило, что все будет организованно", - сказал представитель столичного ОНК.