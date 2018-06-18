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Москва

В Москве возбудили дело о краже денег у бразильца

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала двоих иностранцев, подозреваемых в краже $1400 у гражданина Бразилии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило сообщение от гражданина Бразилии о том, что после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу $1400", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, подозреваемые - двое 37-летних иностранных граждан - задержаны. "Как установлено в ходе предварительного расследования, один из задержанных, договорившись со знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт, в котором находились денежные средства", - сообщили в полиции.

В МВД пояснили, что, завладев деньгами, соучастники скрылись на автомобиле. Ущерб составил около 84 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ).

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Теги: Москва, МВД России
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